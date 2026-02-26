Tribunale Velletri 72mila euro spariti nell’ufficio notifiche | dirigente nei guai

Avrebbe fatto sparire 72mila euro dalle casse dell’ufficio notifiche del tribunale di Velletri. Un dirigente infedele dello stesso palazzo di giustizia dei Castelli Romani che avrebbe utilizzato parte del denaro per retribuire irregolarmente un ex funzionario in pensione. A smascherarlo i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma. L’attività investigativa condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Velletri ha consentito di accertare irregolarità nella gestione delle entrate dell’ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP). In particolare, il dirigente avrebbe gestito in modo non conforme le somme versate dagli utenti, privilegiando la riscossione in contanti e omettendo l’adozione dei sistemi di pagamento tracciabili previsti, tra cui la piattaforma PagoPA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

