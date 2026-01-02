Lavori pubblici Pirani è la dirigente

Agnese Pirani è la nuova dirigente del Settore VII del Comune di Porto Recanati, che include gli uffici lavori pubblici, ambiente e patrimonio. Con una consolidata esperienza nel settore, si occuperà di coordinare e gestire le attività relative alle infrastrutture, alla tutela ambientale e al patrimonio comunale, contribuendo allo sviluppo e alla manutenzione del territorio con competenza e professionalità.

È l'ingegnere Agnese Pirani la nuova dirigente del Settore VII, che comprende gli uffici lavori pubblici, ambiente e patrimonio del Comune di Porto Recanati. Tramite un decreto il sindaco Andrea Michelini le ha affidato l'incarico, ponendo fine al problema che si era creato dopo le dimissioni del precedente funzionario Donatella Paciarotti, subentrata un anno fa a capo di quel settore. L'ingegner Pirani, 42 anni, è stata assunta grazie a un concorso pubblico e ora sarà il quinto dirigente a prendere la guida degli uffici lavori pubblici, ambiente e patrimonio in appena cinque anni, sotto la giunta del sindaco Michelini.

