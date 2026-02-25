Al leggìo con la voce di Vegeta | master experience di doppiaggio con Gianluca Iacono

Un’opportunità concreta per lavorare accanto a una delle voci più celebri dell’animazione italiana. Sabato 14 e domenica 15 marzo Panormos Officina Artistica ospita la master experience di doppiaggio con Gianluca Iacono, storica voce italiana di Vegeta in “Dragon Ball”, Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e “MasterChef”, Marshall in “How I Met Your Mother”. Durante la Master Experience i partecipanti lavoreranno al leggìo su materiali forniti nel corso dell’incontro, sperimentando tecniche di sincronizzazione, interpretazione e gestione della voce. Un’immersione pratica nel mestiere del doppiatore, accompagnata dal confronto costante con Gianluca Iacono, che condividerà i segreti della propria esperienza trentennale. Al termine del percorso, le scene girate verranno consegnate ai partecipanti come materiale di lavoro e autoanalisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:

Gianluca Iacono porta Vegeta al Teatro de’ Servi

Morto a 38 anni Alexis Ortega, la voce di Spider-Man: lutto nel mondo del doppiaggio

Temi più discussi: Danneggia leggio metallico nel centro storico: denunciato; Vandali a Domodossola: danneggia un leggio e viene fermato e denunciato; Assisi ospiterà World Tourism Expo: al Tg Mattina ne parla ass. Leggio; Atto vandalico in centro a Domodossola: scoperto grazie alle telecamere.

Gaiano, tentato furto alla casa alloggio La Collina: avvelenato e ucciso il cane della pet therapyUn episodio che scuote Gaiano e colpisce una realtà sociale che ogni giorno accoglie ragazzi con fragilità. Nella serata di ieri la casa alloggio La ... zon.it

Calabria, alloggio senza ascensore: diffida al Comune per madre con figlie disabiliÈ pronto a rivolgersi alla Procura della Repubblica l’avvocato Francesco Pitaro, che ha formalmente diffidato il Comune di Catanzaro a consentire, entro dieci giorni, il cambio di alloggio a una donna ... zoom24.it

Gianluca Iacono STA PER ARRIVARE DA NOI A PALERMO, PER UN DUPLICE IMPERDIBILE EVENTO: Venerdì 13 Marzo 2026 al Teatro Jolly sarà in scena il suo spettacolo "VEGETA È MORTO (e l'ho ucciso io)" (all'interno della stagione teatrale "Trame e I - facebook.com facebook