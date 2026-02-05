Lapo Elkann l’incontro con papa Leone XIV in Vaticano | c’era anche la moglie Joana

Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos sono stati in Vaticano ieri, 4 febbraio 2026. Hanno partecipato all’udienza generale in Aula Paolo VI e hanno incontrato Papa Leone XIV. È stata una visita che ha attirato l’attenzione, visto il volto noto di Elkann. Dopo l’incontro, si sono fermati qualche minuto per scambiare qualche parola con il Papa.

Nella giornata di ieri, 4 febbraio 2026, Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos hanno preso parte all'udienza generale in Aula Paolo VI, incontrando Papa Leone XIV. Un appuntamento solenne e carico di significato, che ha visto la presenza di numerosi fedeli e personalità pubbliche, ma che per la coppia ha assunto un valore particolarmente intenso, come traspare chiaramente dalle immagini diffuse nelle ore successive. All'udienza generale in Aula Paolo VI tenuta da Papa Leone XIV erano presenti anche Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos. Un incontro emozionante, vissuto con grande partecipazione da entrambi, come mostrato dalle fotografie e dai video condivisi sui social dalla stessa ex pilota di rally raid.

