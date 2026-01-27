Crans Montana la prefettura invia una circolare ai sindaci del Milanese | indicazioni sulla sicurezza

In risposta agli eventi di Crans Montana, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha inviato ai sindaci del Milanese una circolare con indicazioni sulla sicurezza, basate sulla direttiva del ministro dell’Interno del 19 gennaio. L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione e garantire la sicurezza nelle aree interessate, mantenendo un approccio prudente e coordinato tra le autorità locali.

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha inviato una circolare a tutti i sindaci dell'area metropolitana con indicazioni e orientamenti già contenuti nella direttiva del ministro dell'Interno del 19 gennaio, diffusa dopo i fatti di Crans Montana. Nel documento viene evidenziata la necessità.

