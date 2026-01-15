Campi Flegrei vertice in Prefettura con sindaci e comitati | focus su contributi e trasporti

Si è svolto presso la Prefettura un incontro con sindaci e rappresentanti dei comitati dei Campi Flegrei, finalizzato a fornire aggiornamenti sugli interventi e le misure straordinarie a favore della comunità. L’obiettivo è condividere informazioni chiare e trasparenti su contributi, trasporti e supporto alla popolazione, nel rispetto delle esigenze locali e delle competenze istituzionali.

Incontro a Palazzo di Governo per aggiornare i cittadini dell'area dei Campi Flegrei sugli interventi e sulle misure straordinarie a sostegno della popolazione. Si è svolta nella serata di ieri, presso il Palazzo di Governo, una riunione dedicata alla situazione dell'area dei Campi Flegrei, presieduta dal Prefetto di Napoli Michele di Bari.

