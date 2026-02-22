A Morciano è enigma-Ciotti ora al comune serve chiarezza

A Morciano, il caos politico si aggrava a causa delle tensioni tra il sindaco Giorgio Ciotti e alcuni membri dell’amministrazione. Durante il Consiglio comunale di giovedì, i rappresentanti non sono riusciti a trovare una soluzione definitiva, lasciando molte domande senza risposta. La mancanza di accordo ha alimentato dubbi sulla stabilità del governo locale. La comunità attende ora chiarimenti concreti su come si evolverà la situazione.

Caos politico a Morciano. Dopo il Consiglio comunale di giovedì scorso che avrebbe dovuto chiarire la posizione del sindaco Giorgio Ciotti, la situazione resta sospesa. Le dimissioni del sindaco non sono state ritirate, ma nemmeno confermate in modo definitivo. C’è tempo fino a domani per sciogliere il nodo, ma intanto crescono interrogativi su maggioranza e programma, mentre la città resta in attesa di una direzione chiara. Il gruppo consiliare Rinascita per Morciano parla apertamente di un "tempo delle ipotesi" ormai scaduto. "L’enigma non è più soltanto legato alle dimissioni – si legge nella nota – ma a ciò che il sindaco intenda realmente dimostrare e al programma politico che vuole proporre alla città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Terremoto politico a Morciano, il sindaco Ciotti si è dimessoIl sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, si è dimesso questa mattina.

Al quarto mandato da sindaco Ciotti rassegna le dimissioni, cade la giunta di Morciano di RomagnaA Morciano di Romagna, la giunta guidata dal sindaco Giorgio Ciotti si è dimessa.

