La Lega evidenzia come, dopo le controversie sui dossieraggi abusivi, si siano verificati recenti episodi di fuga di dati sensibili da uno studio di un consulente di Report. La questione solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sulla trasparenza delle operazioni investigative. È importante fare chiarezza per garantire un corretto equilibrio tra diritto all’informazione e rispetto della privacy.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente di Report, trasmissione nota per il linciaggio contro la Lega. Le notizie apparse anche oggi sulla stampa, che confermerebbero il vizio di indagini parallele e opache nei confronti del tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, sono altamente preoccupanti". E' quanto si legge in una nota della Lega. "È necessario e urgente che queste vicende vengano chiarite in modo inequivocabile, anche per far emergere mandanti e destinatari di questi dossier: è utile ricordare, infatti, che alcuni processi penali sono innescati dopo notizie apparse sui media. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Lega, 'prima dossieraggi ora fuga dati sensibili, serve fare chiarezza'

