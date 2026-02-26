Il ministro dell'Istruzione annuncia un imponente piano di investimenti destinato alle scuole della Campania, con oltre due miliardi di euro stanziati. La cifra rappresenta un intervento significativo volto a migliorare le strutture e le risorse educative nella regione. Si tratta di un'azione che coinvolge diverse iniziative volte a sostenere il sistema scolastico locale.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Validatara, snocciola i dati relativi agli investimenti che il Governo ha messo in atto per le scuole della Campania, complessivamente oltre 2 miliardi e 660 milioni. A Giungano, in provincia di Salerno, parla di «fatti concreti, non chiacchiere». E anticipa anche un dato che definisce «importante». «I risultati delle iscrizioni saranno resi noti lunedì prossimo ma vi posso già dire che in Campania, sia in termini relativi che assoluti, le iscrizioni al 4+2, cioè alla riforma dell'istruzione tecnico professionale è la prima regione in Italia». «Questo vuol dire - ha sottolineato - che ci sono ragazzi e famiglie che credono nel futuro, nelle straordinarie opportunità di crescita di questa grande splendida regione». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Valditara: «Per le scuole delle Campania oltre 2 miliardi di investimenti»

«Metal detector all?ingresso delle scuole», Valditara: decreto per vietare le lameCome in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal...

Investimenti scuola, il piano da 12 miliardi per l’edilizia e la sicurezza: Valditara fa il punto con i Presidenti di ConsultaValditara ha incontrato i Coordinatori delle Consulte studentesche annunciando il nuovo Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Temi più discussi: Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del ministro Valditara alle scuole; Gli studenti lascino le aule pulite: la circolare di Valditara; Scuola, Valditara stanzia 30 milioni di euro per progetti didattici in difesa dell'ambiente; Valditara: con il 4+2 scuole e imprese più vicine.

Valditara: «Per le scuole delle Campania oltre 2 miliardi di investimenti»Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Validatara, snocciola i dati relativi agli investimenti che il Governo ha messo in atto per le scuole della Campania, ... ilmattino.it

Scuola, circolare Valditara ai presidi: studenti lascino aule puliteIl ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei p ... tg24.sky.it

Valditara, per le scuole delle Campania oltre 2 miliardi di investimenti. 'Regione è prima in Italia per le iscrizioni alla riforma 4+2' #ANSA x.com

"Portare le opere d’arte nelle scuole può rappresentare uno strumento straordinario per educare concretamente i nostri giovani alla bellezza", ha detto Valditara. - facebook.com facebook