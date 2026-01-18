Metal detector all?ingresso delle scuole Valditara | decreto per vietare le lame
Il ministro Valditara ha annunciato un decreto per vietare le lame nelle scuole italiane, introducendo l’uso dei metal detector all’ingresso. Questa misura, già adottata in alcune scuole di Napoli e all’estero, mira a garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di politiche per la tutela degli studenti e il rafforzamento delle misure di prevenzione.
Come in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal detector agli ingressi delle scuole. Tutte? No. Ma il piano del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nasce dalla consapevolezza della gravità della situazione - l’uso dei coltelli nelle scuole, e il caso dell’Einaudi-Chiodo di La Spezia dove è stato ucciso a colpi di lama il diciottenne Abanoub Youssef da un suo coetaneo - e la necessità di affrontare con lucidità e determinazione, con piglio pragmatico e non allarmistico, una questione di sicurezza che impatta molto la vita dei ragazzi e delle loro famiglie, attraversa l’intero governo come una priorità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Leggi anche: Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"
Leggi anche: Studenti accoltellati, Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"
Valditara: «Metal detector all’ingresso delle scuole». Decreto per vietare le lame; Coltelli a scuola, controlli con metal detector per prevenire; La stretta di Valditara: “Metal detector nelle scuole a rischio. Va ripristinata l’autorità”; Napoli, metal detector a scuola per evitare che i ragazzi portino armi in classe.
Valditara: «Metal detector all’ingresso delle scuole». Decreto per vietare le lame - Come in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal detector agli ingressi delle ... ilmessaggero.it
«Metal detector all’ingresso delle scuole», Valditara: decreto per vietare le lame - Come in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal detector agli ingressi delle scuole. ilgazzettino.it
La stretta di Valditara: “Metal detector nelle scuole a rischio. Va ripristinata l’autorità” - Il ministro dell’Istruzione: “E’ necessario ripartire dai principi di base e dal rispetto. quotidiano.net
Metal detector nelle scuole, ecco il piano di Valditara: “Ma decideranno i presidi” x.com
“Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector“: a dirlo è stato il ministro dell’Istruzi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.