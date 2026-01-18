Metal detector all?ingresso delle scuole Valditara | decreto per vietare le lame

Il ministro Valditara ha annunciato un decreto per vietare le lame nelle scuole italiane, introducendo l’uso dei metal detector all’ingresso. Questa misura, già adottata in alcune scuole di Napoli e all’estero, mira a garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di politiche per la tutela degli studenti e il rafforzamento delle misure di prevenzione.

Come in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal detector agli ingressi delle scuole. Tutte? No. Ma il piano del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nasce dalla consapevolezza della gravità della situazione - l’uso dei coltelli nelle scuole, e il caso dell’Einaudi-Chiodo di La Spezia dove è stato ucciso a colpi di lama il diciottenne Abanoub Youssef da un suo coetaneo - e la necessità di affrontare con lucidità e determinazione, con piglio pragmatico e non allarmistico, una questione di sicurezza che impatta molto la vita dei ragazzi e delle loro famiglie, attraversa l’intero governo come una priorità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

