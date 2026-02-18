Investimenti scuola il piano da 12 miliardi per l’edilizia e la sicurezza | Valditara fa il punto con i Presidenti di Consulta

Il ministro dell’Istruzione Valditara ha annunciato un piano da 12 miliardi di euro per migliorare le scuole italiane, concentrandosi su edilizia e sicurezza. Durante un incontro con i Presidenti delle Consulte studentesche, ha spiegato che il finanziamento servirà a ristrutturare le aule e a rafforzare le misure di protezione. È stato anche deciso di creare un nuovo Ufficio di Coordinamento Nazionale per seguire i lavori. La proposta mira a garantire ambienti più sicuri e moderni per gli studenti di tutta Italia.

Valditara ha incontrato i Coordinatori delle Consulte studentesche annunciando il nuovo Ufficio di Coordinamento Nazionale. Presentati il servizio di supporto psicologico "AscoltaMI" da 18,5 milioni, investimenti per l'edilizia e contro i divari territoriali, oltre a 450 milioni per la formazione sull'Intelligenza Artificiale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato i dati sull'edilizia scolastica, precisando che dati incompleti non equivalgono a mancanza di certificazioni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato un decreto da 206,8 milioni di euro destinato a interventi di sicurezza negli edifici scolastici. San Benedetto approva il bilancio: priorità a famiglie, scuola, cultura ed investimenti. Tra le novità il trasporto scolastico gratuito per le famiglie più lontane dalle scuole, l'acquisto di 1.000 nuovi libri per la biblioteca, un nuovo percorso partecipato e nessun aumento tariffario. Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028: confermati servizi, investimenti e agevolazioni. al centro piano opere pubbliche, riqualificazione e servizi sociali. PER L'ANNUALITÀ 2026, A FRONTE DI UNA SPESA COMPLESSIVA DI 264 MILIONI DI EURO, SARANNO 107 I MILIONI A FAVORE DI IMPORTANTI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO PER LAVORI STRADALI, BENI CULTURALI, EDILIZIA. In Italia gli investimenti privati nella scuola pubblica sono molto più bassi che negli altri paesi Ocse: appena un quarto della media. La Fondazione per la scuola italiana, nata nel 2024, punta a creare un'infrastruttura che faciliti il giving di imprese, fondazioni.