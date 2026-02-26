Valanga travolge due persone in Valtellina | morti un uomo e una donna

Un uomo e una donna, d'età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga questa mattina, 26 febbraio. I due alpinisti si trovavano sul monte Cornaccia, al confine tra Italia e Svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina: morti Sebastiano Erba e Alfio MuscettiSebastiano Erba e Alfio Muscetti avevano 35 e 46 anni: con loro un uomo rimasto gravemente ferito.

Valanga in Valtellina, ritrovato il corpo dell’uomo disperso: salgono a due i mortiTragedia in Valtellina, in provincia di Sondrio, dove una valanga ha travolto tre persone: un morto.

