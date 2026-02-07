Valanga in Valtellina ritrovato il corpo dell'uomo disperso | salgono a due i morti

Una valanga ha travolto tre persone in Valtellina, in provincia di Sondrio. Uno è morto subito, l’altro disperso è stato trovato senza vita. Ora i soccorritori cercano ancora tra la neve, mentre le due vittime sono state annunciate ufficialmente. La zona resta sotto stretta osservazione.

Tragedia in Valtellina, in provincia di Sondrio, dove una valanga ha travolto tre persone: un morto. Rintracciata la persona dispersa: ha perso la vita.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Valtellina Tragedia Valanga in Valtellina, tragedia sull’alpe Meriggio: salgono a due le vittime La valanga sull’alpe Meriggio in Valtellina si è rivelata fatale. Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti Due sciatori sono morti oggi in Valtellina, travolti da una valanga durante un’uscita fuoripista. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Valtellina Tragedia Argomenti discussi: Valtellina, valanga travolge scalpinisti ad Albosaggia: un morto e un disperso. Valanga in Valtellina, ritrovato il corpo dell’uomo disperso: salgono a due i mortiTragedia in Valtellina, in provincia di Sondrio, dove una valanga ha travolto tre persone: un morto. Rintracciata la persona dispersa: ha perso la vita. fanpage.it Tragedia in montagna, una valanga travolge persone in Valtellina: drammatico bilancioGiornata drammatica sulle Alpi: una valanga travolge persone in Valtellina, mentre altri sci-alpinisti rimangono coinvolti in slavine tra Trentino e Valle d’Aosta. Interventi immediati di soccorso. notizie.it Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un altro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve e il terzo è disperso. Su facebook Due persone sono morte a causa di una valanga di neve in Valtellina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.