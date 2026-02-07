Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina | morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti

Due uomini sono morti in una valanga in Valtellina. Si chiamavano Sebastiano Erba, 35 anni, e Alfio Muscetti, 46. Un terzo uomo è rimasto gravemente ferito. Al momento, non si sa cosa sia successo al cagnolino di Erba, che potrebbe essere ancora disperso. La slavina ha colpito un gruppo di escursionisti, lasciando dietro di sé una scena di dolore e incertezza.

Una valanga ha sepolto due scialpinisti sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia.

Nel pomeriggio di oggi, una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel territorio di Acceglio, nelle Alpi cuneesi, provocando l’intervento di soccorso.

