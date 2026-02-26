Due giovani sci-alpinisti sono rimasti coinvolti in un incidente in Valtellina, sul monte Cornaccia. Si tratta di una donna di 28 anni e di un uomo di 25, entrambi noti per la loro esperienza in montagna. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre si cercano di chiarire le dinamiche dell’incidente.

Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, in provincia di Sondrio. Secondo SondrioToday, si tratta di due giovani sci-alpinisti esperti, la bormina Marika Mascherona, di 28 anni, e il sondalino Alberto De Maron, classe 2001., Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso, decollati da Sondrio e Bergamo: i soccorritori sono stati allertati da un terzo sci-alpinista, amico dei due e testimone dell'evento, che si è salvato ed è stato solo valutato sul posto, senza necessità di ospedalizzazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Valanga in Valtellina, morti una 28enne e un 25enne

