valanga in valtellina morti una 28enne e un 27enne

Due giovani sci-alpinisti sono rimasti coinvolti in un incidente sulla montagna Cornaccia in Valtellina. Si tratta di due persone di 28 e 27 anni, entrambe con esperienza nel settore, che hanno perso la vita durante un’escursione in quota. La dinamica dell’incidente ha portato all’intervento delle forze di soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, in provincia di Sondrio. Secondo SondrioToday, si tratta di due giovani sci-alpinisti esperti, la bormina Marika Mascherona, classe 1998, e il sondalino Alberto De Maron, classe 1999., Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso, decollati da Sondrio e Bergamo: i soccorritori sono stati allertati da un terzo sci-alpinista, amico dei due e testimone dell'evento, che si è salvato ed è stato solo valutato sul posto dai soccorritori, senza necessità di ospedalizzazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

