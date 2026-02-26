Valanga in Valtellina morti due scialpinisti | soccorsi anche da Bergamo

Una valanga si è abbattuta sul monte Cornaccia in Valtellina, causando la morte di due scialpinisti di 28 e 33 anni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, anche con l’aiuto di unità provenienti da Bergamo. Uno dei testimoni presenti è riuscito a mettersi in salvo, mentre le operazioni di recupero sono in corso.

Sul monte Cornaccia, vittime un uomo di 33 anni e una donna di 28 anni. Un testimone si è salvato. In azione anche l'Elisoccorso da Bergamo in condizioni molto difficili. Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina nella mattinata di giovedì 26 febbraio. Secondo quanto comunicato da Areu, le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 28 anni, residenti in zona. Valutato sul posto senza necessità di ospedalizzazione un altro scialpinista, testimone dell'evento ma non coinvolto direttamente.

Chi erano Marika Mascherona e Alberto De Maron, i due scialpinisti morti travolti da una valanga in Valtellina. Marika Mascherona e Alberto De Maron sono morti nella mattinata del 26 febbraio travolti da una valanga in Valtellina, sul monte Cornaccio (Sondrio).

Valanga in Valdidentro: morti due giovani scialpinisti. Inutili i soccorsi. Due giovani ancora non identificati, un 25enne e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga...

Valanga in Valtellina, morti una 28enne e un 27enne. Valanga in Valtellina sul monte Cornaccia, morti una 28enne e un 27enne: si tratta di due giovani sci-alpinisti esperti.

Valdidentro (So): due scialpinsiti sono morti sotto una valanga. Si tratta di un ragazzo di 25 anni e di una 28enne, Marika Mascherona, sorella di Katia della nazionale di scialpinismo. Il distacco è avvenuto sul versante Sud Ovest di Monte Cornaccia. Illeso l'amico.

Valanga sul Monte Cornaccia: morti Marika Mascherona e Alberto De Maron in Alta Valtellina

Valanga in Valdidentro, morti due scialpinisti valtellinesi: una donna di 28 anni e un uomo di 33. Un testimone si è salvato. La tragedia si è consumata sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, in Valtellina, provincia di Sondrio.