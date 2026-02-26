Valanga in Valdidentro | morti due giovani scialpinisti Inutili i soccorsi

Due giovani scialpinisti sono deceduti dopo essere stati coinvolti in una valanga sulla cima del Monte Cornaccia in Valdidentro. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. La zona è stata immediatamente messa sotto osservazione mentre si cercano di ricostruire le circostanze dell’incidente.

Due giovani ancora non identificati, un 25enne e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in provincia di Sondrio. A darne notizia è stata l’Agenzia regionale emergenza urgenza. La tragedia si è verificata attorno alle 10.30 nella zona dei laghi di Cancano in Valtellina, al confine con la Svizzera. I due stavano praticando sci-alpinismo quando sono stati travolti e uccisi dalla massa di neve e ghiaccio staccatasi dal pendio. A dare l’allarme è stato un terzo scialpinista che ha assistito al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Valdidentro, valanga sul Monte Cornaccia: trovati morti due giovaniValdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Tragedia della montagna, questa mattina poco dopo le 10, sul Monte Cornaccia, in territorio di Valdidentro.

