Valanga travolge tre escursionisti | due morti un ferito grave

Una valanga ha travolto tre escursionisti in Tirolo, causando due morti e un ferito grave. La slavina si è abbattuta su un gruppo di sette persone durante un’escursione in montagna, bloccando alcuni tra loro sotto la neve. I soccorritori hanno recuperato due corpi senza vita e portato all’ospedale chi è rimasto ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa slavina, che si aggiunge alle altre recenti incidenti in zona.

Lo stesso giorno, due turisti sono stati trascinati da un’altra slavina. Uno di loro ha perso la vita Si è alzato a sei il numero delle vittime nelle valanghe degli ultimi giorni in Tirolo. Soltanto nella giornata di ieri, 20 febbraio 2026, due slavine hanno travolto otto escursionisti, tre dei quali hanno perso la vita. Il primo episodio è avvenuto nel territorio di St. Anton am Arlberg e ha coinvolto cinque persone, tra escursionisti e sciatori. Secondo le prime informazioni condivise da un portavoce della polizia austriaca all’agenzia Apa, tre di loro sono morti sotto il manto nevoso, mentre uno di loro è stato rianimato sul posto ed ora sarebbe in gravi condizioni.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Courmayeur, valanga in fuoripista causa due morti e un ferito graveIl 15 febbraio 2026, una valanga si è staccata nella val Veny, sopra Courmayeur, e ha travolto alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista.

Valanga fuoripista a Courmayeur, morti due sciatori, un ferito grave, ricerche in corso per altri eventuali dispersi - VIDEODue sciatori sono morti e uno è rimasto ferito gravemente dopo essere stati travolti da una valanga fuori pista a Courmayeur.

