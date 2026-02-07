Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina | due morti

Due sciatori sono morti oggi in Valtellina, travolti da una valanga durante un’uscita fuoripista. La scena si è verificata nel cuore della regione, dove le ricerche sono state immediate ma purtroppo inutili. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita, confermando il tragico incidente. La zona era battuta da forti scoppi di neve e le condizioni meteo non aiutavano. Le autorità stanno verificando cosa sia successo e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

(Adnkronos) – Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un'altra si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi con tre elicotteri di Areu, guardia di finanza e vigili del fuoco. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria.

