Due ragazzi morti travolti da una valanga sul Monte Cornaccia in Valtellina nel territorio di Valdidentro

Due giovani sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sul Monte Cornaccia, in Valtellina. Le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo e stanno intervenendo sul luogo dell’incidente. La zona è stata chiusa e le squadre di soccorso lavorano per trovare eventuali altre persone coinvolte. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire.

Tragedia sul Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro in Valtellina, dove una valanga ha travolto almeno due persone. Morti un uomo e una donna. Valdidentro, valanga sul Monte Cornaccia: trovati morti due giovaniValdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Tragedia della montagna, questa mattina poco dopo le 10, sul Monte Cornaccia, in territorio di Valdidentro. Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti(Adnkronos) – Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Due sciatori sono morti oggi, sabato 7 febbraio, dopo essere stati travolti da una valanga in Valtellina mentre erano impegnati in un fuori pista. Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona di Solda in Alto Adige. La notizia è confermata dal Soccorso Alpino. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Valanga in Valtellina, vittime un uomo e una donna. E' accaduto sul monte Cornaccia: i deceduti hanno un'età compresa fra i 20 e i 30 anni.