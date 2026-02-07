Bologna rivive | la Lunga Notte dell’Arte apre spazi inediti tra storia comunità e creatività urbana

Bologna si anima con la Lunga Notte dell’Arte, che oggi ha aperto spazi insoliti e nascosti in tutta la città. Strade, cortili e vecchi palazzi sono diventati palcoscenici di eventi, mostre e performance. La città si trasforma in un grande teatro all’aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori in un viaggio tra storia e creatività urbana. Un’occasione per riscoprire luoghi sconosciuti e vivere un’esperienza unica nel cuore di Bologna.

Bologna si trasforma in un immenso palcoscenico a cielo aperto, aprendo le porte di luoghi inattesi e svelando tesori nascosti durante la “Lunga Notte dell’Arte”, un evento che si è tenuto oggi, 7 febbraio 2026, e che promette di unire l’intera comunità nel nome della creatività e dell’espressione artistica. Dalle prime ore della giornata, e fino a tarda notte, la città ha visto un’effervescenza di aperture straordinarie, installazioni innovative e performance coinvolgenti, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale unica nel suo genere. L’iniziativa, che ha visto coinvolti numerosi artisti e istituzioni, ha puntato a valorizzare spazi spesso inesplorati, trasformando Bologna in una vera e propria “Art City”, come la definiscono gli organizzatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bologna LungaNotte

L’Interporto di Bologna si trasforma in una grande galleria a cielo aperto.

Il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza ha inaugurato il progetto “Il dono dell’Arte e della Memoria”, un percorso che unisce creatività, storia e cittadinanza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bologna LungaNotte

Argomenti discussi: L'arte di Mattia Moreni, al Mambo rivive l'antologica di Bologna del 1965.

Di protagonisti assoluti, durante la lunga notte della cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026, ne abbiamo visti già parecchi. Ma forse ce n’è una che più di tutte si è presa la scena in maniera naturale. Proviamo a darvi degli indizi: è attrice, ma è poliedrica; facebook

Comunque vada sarà una lunga notte x.com