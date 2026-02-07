Bologna rivive | la Lunga Notte dell’Arte apre spazi inediti tra storia comunità e creatività urbana

Bologna si anima con la Lunga Notte dell’Arte, che oggi ha aperto spazi insoliti e nascosti in tutta la città. Strade, cortili e vecchi palazzi sono diventati palcoscenici di eventi, mostre e performance. La città si trasforma in un grande teatro all’aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori in un viaggio tra storia e creatività urbana. Un’occasione per riscoprire luoghi sconosciuti e vivere un’esperienza unica nel cuore di Bologna.

Bologna si trasforma in un immenso palcoscenico a cielo aperto, aprendo le porte di luoghi inattesi e svelando tesori nascosti durante la “Lunga Notte dell’Arte”, un evento che si è tenuto oggi, 7 febbraio 2026, e che promette di unire l’intera comunità nel nome della creatività e dell’espressione artistica. Dalle prime ore della giornata, e fino a tarda notte, la città ha visto un’effervescenza di aperture straordinarie, installazioni innovative e performance coinvolgenti, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale unica nel suo genere. L’iniziativa, che ha visto coinvolti numerosi artisti e istituzioni, ha puntato a valorizzare spazi spesso inesplorati, trasformando Bologna in una vera e propria “Art City”, come la definiscono gli organizzatori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

