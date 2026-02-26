Vacherot irrompe nella Top 25 | Mi sento molto a mio agio nel colpire la palla e sono in ottima forma

Valentin Vacherot entra per la prima volta nella Top 25, affermando di sentirsi in forma e di essere a suo agio nel gioco. La sua recente vittoria a Shanghai ha attirato l’attenzione, ma lui punta a consolidare la propria presenza nel circuito. Con determinazione, il tennista si concentra sui prossimi impegni, desideroso di migliorare ulteriormente le sue prestazioni.

La vittoria del Masters 1000 di Shanghai lo aveva fatto conoscere al grande pubblico, ma Valentin Vacherot vuole dimostrare di essere un giocatore di valore che ha tutte le carte in regola per riuscire ad arrivare in alto. Il successo ottenuto contro Gael Monfils proietta il monegasco nei quarti del torneo di Acapulco e ne certifica lo sbarco tra i primi venticinque del ranking ATP. La partita con Monfils: “È stata una partita fantastica per me, migliore di quella che ho giocato al primo turno. Era la mia prima volta sul Campo Centrale, ed è sempre diverso dagli altri, ma ho avuto l’opportunità di allenarmi qui un paio di volte. Mi sono sentito molto bene fin dall’inizio della partita, molto fluido e veloce nei movimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

