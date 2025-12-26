E' stato riconosciuto il nesso causale tra la somministrazione del cd vaccino Pfizer ed il gravissimo danno subito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Militare diventato cieco dopo somministrazione del cd vaccino anti-Covid Pfizer

Leggi anche: Vaccino Covid Pfizer, 53enne Vladimiro Zarbo paralizzato e cieco dopo terza dose, riconosciuta correlazione dopo 3 anni, ma Ssn nega le cure

Leggi anche: 52enne invalida dopo vaccino Covid, sentenza del tribunale di Asti stabilisce nesso causale, lo fa sul siero di Pfizer e su una malattia neurologica

