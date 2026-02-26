Il Ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un uomo di 55 anni di Agrigento, a seguito di un danno subito dopo la vaccinazione anti-Covid a cui si era sottoposto nel marzo 2021. La decisione è stata presa dal giudice della sezione Lavoro del tribunale di Agrigento, al termine di un processo durato due anni. L’uomo, seguendo le indicazioni ministeriali, aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech. Dopo circa tre mesi, oltre a dolori al braccio sinistro, ha sviluppato una miotrofia nevralgica (sindrome di Parsonage-Turner) che ha quasi paralizzato l’arto interessato. A seguito della segnalazione all’AIFA per sospetta reazione avversa, la commissione aziendale dell’ASP di Agrigento lo ha dispensato dalla somministrazione della terza dose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ministero della Salute condannato: assegno a vita per agrigentino danneggiato dal vaccino anti-Covid

Danno da vaccinazione anti-Covid, il tribunale condanna il ministero della Salute: indennizzo a vita per agrigentinoIl ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione...

Gravidanza sicura, un interessante effetto del vaccino anti-CovidIl vaccino anti Covid-19 in gravidanza, in particolare se accompagnato da una dose booster, riduce il rischio di preeclampsia, una grave complicanza...

Temi più discussi: Epatite C da trasfusione, ottiene 100 mila euro di risarcimento dopo undici anni di battaglie: era stato infettato da bambino; Detenuto suicida, il ministero della Giustizia condannato a risarcire i familiari; Sea Watch, Piantedosi: Impugneremo la sentenza sulla ong; Un’attesa di 9 anni per l’udienza: il ministero della Giustizia condannato al risarcimento.

Danni da vaccino anti-Covid, sentenza storica ad Agrigento: il Ministero dovrà risarcire un 55enne a vitaQuasi paralizzato dopo la seconda dose che gli causa la sindrome di Parsonage-Turner: 55enne vince battaglia legale ... lasicilia.it

Braccio quasi paralizzato dopo vaccino anti Covid Pfizer, riceverà indennizzo a vita dal ministero della SaluteIl ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla ... msn.com

A Casa Sanremo il talk promosso dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze, in collaborazione con la Rai. Un confronto tra istituzioni e professionisti per ribadire un messaggio chiaro: diagnosi precoce, in - facebook.com facebook

La morte di Domenico, gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale di Bolzano x.com