Danno da vaccinazione anti-Covid il tribunale condanna il ministero della Salute | indennizzo a vita per agrigentino

Il ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un 55enne agrigentino che ha avuto un danno dalla vaccinazione anti-Covid a cui si era sottoposto nel marzo del 2021. A condannarlo, dopo 2 anni di giudizio, è stato il giudice della sezione Lavoro del tribunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Studentessa cade da panchina durante gita scolastica a Boboli: il Tribunale condanna il Ministero della Cultura a risarcire 13mila euro per le frattureLa ragazza, durante una pausa della visita guidata con docenti e compagni di classe, si siede su un’antica panchina in pietra presente nell’area.

Docente di religione precario per 19 anni, il tribunale condanna il Ministero: risarcimento da 68.540 euroIl Tribunale ordinario di Asti ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un docente di religione cattolica rimasto precario...

