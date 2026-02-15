In Ue si può cambiare rotta la revisione dell’Ets lo dimostra Parola di Procaccini
Procaccini afferma che in Europa si può cambiare direzione, come dimostra la revisione dell’Ets. La decisione di rivedere il meccanismo di scambio di quote di emissioni nasce dalla necessità di alleggerire il peso sulle aziende e migliorare la competitività del sistema. Durante il vertice europeo in Belgio, i leader hanno discusso di come rendere più sostenibile questo strumento, che finora ha rallentato le imprese italiane e europee.
Energie e imprese, il sistema Ets (il meccanismo di scambio di quote di emissioni (di cui si è discusso giorni fa al vertice europeo in Belgio) si è trasformato in un fardello che grava pesantemente sulla competitività europea. Ne è convinto Nicola Procaccini, copresidente di Ecr e eurodeputato di FdI che con Formiche.net riflette sul come evitare che le discrepanze burocratiche e decisionali europee rappresentino un costo aggiuntivo per le imprese, innescando così un meccanismo perverso e dalle conseguenze imprevedibili. L’esponente meloniano ritiene che la revisione dell’Ets sia basilare e che a questo punto la sfida sia “armonizzare la programmazione europea con le esigenze nazionali”. 🔗 Leggi su Formiche.net
