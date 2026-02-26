La badante risarcisce una anziana ultraottantenne e il processo si chiude con una sentenza di non luogo a procedere. E’ terminata in questo modo, davanti al gup del tribunale di Rimini, la vicenda che vedeva imputata una donna di 58 anni, originaria dell’Ucraina, di professione badante nel Riminese, finita a giudizio con l’accusa iniziale di maltrattamenti nei confronti dell’anziana che era stata chiamata ad accudire. L’udienza si è svolta con rito abbreviato. La donna era accusata di aver tenuto, tra luglio e il dicembre 2023, una serie di comportamenti aggressivi nei confronti dell’anziana che le era stata affidata per cura e assistenza, all’interno dell’abitazione dei familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urla, strattoni e schiaffi all’anziana. Badante incastrata dalle telecamere. Il risarcimento chiude il caso

Strattoni, schiaffi, urla e offese: così le maestre trattavano i bimbi all’asilo di BeneventoTempo di lettura: 3 minutiBotte, insulti e bambini costretti a rimanere fermi su sedie e passeggini.

Mille euro di merce rubata al minimarket. Coppia incastrata dalle telecamereUn 34enne e una 28enne italiani, entrambi senza occupazione e con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Civitavecchia...

Temi più discussi: Urla, strattoni e schiaffi all’anziana. Badante incastrata dalle telecamere. Il risarcimento chiude il caso; Badante manesca risarcisce anziana che accudiva, il giudice la proscioglie; Spedizione punitiva al bar: titolare e familiari in ospedale, cassa svuotata.

Urla, strattoni e schiaffi all’anziana. Badante incastrata dalle telecamere. Il risarcimento chiude il casoAccusata di condotte aggressive nei confronti di una ottantenne, la donna è finita a giudizio. Dopo un accordo economico con i familiari della vittima, il procedimento si è però concluso. ilrestodelcarlino.it

Urla, schiaffi e pugni Donna arrestataSono volati schiaffi, pugni, una fioriera e perfino scarpe tacco 12 la sera di giovedì in un bar di San Benedetto. Protagonista una donna brasiliana che è stata infine arrestata dagli agenti del ... ilrestodelcarlino.it