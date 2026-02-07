Strattoni schiaffi urla e offese | così le maestre trattavano i bimbi all’asilo di Benevento

Questa mattina si sono verificati gravi episodi di maltrattamenti all’interno di un asilo a Benevento. Secondo le testimonianze, alcune maestre avrebbero strattonato, schiaffeggiato e urlato ai bambini, oltre a insultarli. I piccoli sarebbero stati anche costretti a rimanere seduti su sedie e passeggini contro la loro volontà. La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità, che stanno avviando le indagini per chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: 3 minuti Botte, insulti e bambini costretti a rimanere fermi su sedie e passeggini. Sono queste alcune delle violenze emerse in un asilo nido di Benevento a seguito delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura sannita. Per i fatti contestati risultano indagate cinque persone: tre religiose – due originarie del Madagascar di 35 e 59 anni e la madre superiora, una filippina di 61 anni – e due insegnanti beneventane di 55 e 36 anni. Nei loro confronti il gip Roberto Nuzzo ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Benevento, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti avvenuti nella struttura per l’infanzia gestita da una congregazione religiosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa mattina a Benevento sono emersi episodi gravi avvenuti all’interno di un asilo.

Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento.

