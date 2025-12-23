Lara Gilmore chi è la moglie dello chef Massimo Bottura

Lara Gilmore è la moglie dello chef Massimo Bottura. Insieme, hanno costruito una famiglia composta da lui, lei e i loro due figli, Charlie e Alexa. Condivide con Bottura un impegno comune e un ruolo importante nella sua vita privata, rimanendo riservata rispetto alla sua figura pubblica. La loro relazione rappresenta un supporto fondamentale nella vita dell’acclamato chef italiano.

Lo chef Massimo Bottura è sposato con Lara Gilmore, con la quale ha messo al mondo anche i due figli Charlie e Alexa. I due hanno dato alla luce due figli: Alexa e Charlie. Charlie è affetto da una sindrome genetica, un aspetto che ha portato la coppia a fondare l'associazione " Il Tortellante " per l'inclusione di persone con autismo attraverso la produzione di pasta fresca. A unire i due in una coppia è stato un cappuccino fatto male da lei li portò ad avvicinarsi, conoscersi meglio, amarsi, riporre fiducia in quello che è diventato poi un felice piccolo impero della cucina. Nel corso di una intervista riportata da Identità golose, Lara Gilmore ha ricordato i suoi inizi, raccontando cosa faceva quando nella sua vita è arrivato di colpo Massimo Bottura: "Lavoravo nel mondo dell'arte, nell'editoria e stavo cercando di fare l'attrice.

