Il Regno Unito rientrerà nel programma europeo Erasmus+ nel 2027

Dal 2027, il Regno Unito tornerà a far parte del programma europeo Erasmus+, consentendo a studenti e giovani di partecipare a scambi e progetti di mobilità internazionale. Questa decisione segna un passo importante nel rafforzamento dei legami tra il Regno Unito e l'Europa nel settore dell’educazione e della formazione.

Il Regno Unito riprenderà a partecipare al programma di scambio studentesco Erasmus+ a partire dal 2027. La conferma è contenuta in una nota congiunta diramata oggi dalla Commissione europea e dal governo britannico, che ha raggiunto un accordo con Bruxelles per far rientrare i propri giovani nell’iniziativa da cui si era ritirato alla fine del 2020 in occasione della Brexit. “Partecipare a Erasmus+ è una grande vittoria per i nostri giovani, poiché elimina le barriere e amplia gli orizzonti, in modo che tutti, indipendentemente dal loro background, abbiano l’opportunità di studiare e formarsi all’estero”, ha affermato il ministro britannico per le relazioni con l’Unione europea, Nick Thomas-Symonds. 🔗 Leggi su Tpi.it

