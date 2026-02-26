La Juve sfiora il miracolo Champions rimonta 3 gol al Galatasaray ma cede ai supplementari | è fuori

Torino, 25 febbraio 2026 - La Juventus sfiora il miracolo, ma viene eliminata dalla Champions League. La serata del ritorno dei playoff all'Allianz Stadium contro il Galatasaray vive di emozioni fuori dal normale. Il risultato finale è di 3-2 a favore dei bianconeri, maturato al termine dei tempi supplementari, ma premia i turchi che all'andata si erano imposti per 5-2. Il calcio di rigore di Locatelli nel primo tempo apre le marcature per i torinesi, che si ritrovano poi in dieci uomini per l'espulsione discutibile di Kelly in avvio di secondo tempo. Nonostante ciò, la Vecchia Signora raddoppia con Gatti e trova il terzo gol con McKennie all'82'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

