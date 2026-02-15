Basket Serie A | Virtus Bologna in solitaria Udine rimonta ma cede 90-86 in una sfida combattuta

La Virtus Bologna ha conquistato la vetta della classifica di Serie A basket dopo una vittoria difficile contro l’Udine, conclusa 90-86. La squadra bolognese ha dovuto affrontare una rimonta degli avversari, che hanno lottato fino all’ultimo secondo per cercare di ribaltare il risultato. La partita si è disputata davanti a un pubblico caldo, con scambi continui di canestri e tensione crescente.

Virtus Bologna al vertice con una vittoria sofferta: 90-86 all'Udine, una rimonta combattuta. La Virtus Bologna torna in solitaria al comando della classifica di Serie A basket dopo una vittoria combattuta contro l'Udine, conclusasi 90-86 al termine di una partita al cardiopalma. Il match, valido per la 20^a giornata del campionato, ha visto i bolognesi imporsi nonostante una reazione veemente degli avversari che ha messo a dura prova la loro leadership. Una vittoria che consolida la posizione della squadra di Dusko Ivanovic nella corsa allo scudetto.