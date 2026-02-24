Bambina di 8 anni cade e sbatte la testa in palestra durante la lezione di ginnastica | è grave La crisi epilettica sotto gli occhi dei compagni di classe

Una bambina di 8 anni ha subito un grave trauma cranico dopo una caduta in palestra durante la lezione di ginnastica, a causa di una perdita di equilibrio. La caduta è avvenuta sotto gli occhi dei compagni, che hanno assistito alla crisi epilettica. La bambina è stata sedata e intubata nel reparto di emergenza, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La scuola ha avviato verifiche sulla sicurezza degli spazi sportivi.

ODERZO (TREVISO) - È sedata e intubata, ricoverata in prognosi riservata, una bambina di 8 anni che ha riportato un importante trauma cranico dopo una caduta a scuola durante l'ora di ginnastica, dopo la quale ha accusato una crisi epilettica. L'alunna si è fatta male in una scuola primaria opitergina mentre era nella palestra, insieme con i compagni. Nella caduta la piccola alunna ha sbattuto la testa, in circostanze ancora da chiarire, e ha perso i sensi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ed è giunta sul posto l'ambulanza del Suem 118. Il mezzo di soccorso, data la giovanissima età, ha trasferito d'urgenza la bambina al Ca' Foncello di Treviso.

Bolsonaro cade in cella e sbatte la testa dopo una crisi epilettica: niente ricovero, per i medici è "una lieve ferita"

Cade dalla scalinata dei Trepponti a Comacchio e sbatte la testa: morta donna di 43 anni

