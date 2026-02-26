Muore di meningite fulminante a Teramo avviata profilassi | Arrivato in ospedale con febbre altissima
Un uomo di 60 anni di Bellante è deceduto all'ospedale di Sant'Omero a causa di meningite fulminante. È stata avviata la profilassi per le persone che sono state in stretto contatto con lui. Al momento, non sono stati segnalati altri casi di contagio e non ci sono rischi per i funerali. La situazione è sotto controllo.
Un 60enne di Bellante è morto all'ospedale di Sant'Omero per meningite fulminante. L'ASL di Teramo ha avviato profilassi ai contatti stretti: nessun altro contagio e nessun rischio per i funerali.
