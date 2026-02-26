Un successo il 1° Premio di Giornalismo Etico Luci di Verità tenuto il 24 febbraio 2026 nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura

Il 24 febbraio 2026 si è svolta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura la prima edizione del Premio di Giornalismo Etico “Luci di Verità”. L’evento ha riunito professionisti del settore e rappresentanti istituzionali, creando un momento di confronto e valorizzazione del giornalismo responsabile. La cerimonia si è conclusa con un’ampia partecipazione e attenzione da parte del pubblico presente.

ROMA – Un vero successo ha connotato la prima edizione del Premio di Giornalimo Etico “Luci di Verità”, promosso e organizzato dall’Associazione culturale VerbumlandiArt APS. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma il pomeriggio del 24 febbraio scorso nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, grazie ai buoni uffici del Sen. Manfredi Potenti che ha assicurato all’evento una cornice istituzionale di prestigio. Il Premio è nato con l’obiettivo di valorizzare un giornalismo capace di coniugare rigore, coraggio, responsabilità e coscienza etica. Ne ha dato una nitida motivazione Regina Resta, presidente di VerbumlandiArt, nell’indirizzo di saluto che ha aperto i lavori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Premio Giornalistico Etico “Luci di Verità” – Cerimonia di Premiazione 24 febbraio 2026 – Roma, Ministero della Cultura, Sala SpadoliniROMA – Il Premio Giornalistico Etico “Luci di Verità”, promosso dall’Associazione Culturale VerbumlandiArt APS, si svolgerà a Roma martedì 24...

Grazie ! Oggi al Ministero della Cultura, nelle splendida Sala intestata al grande Giovanni Spadolini,ho ricevuto questo premio “giornalismo etico. Luci di verita” Avanti tutta - facebook.com facebook

Grazie! Oggi al Ministero della Cultura, nelle splendida Sala intestata al grande “Giovanni Spadolini”, ho ricevuto questo premio "Giornalismo etico. Luci di verita" Avanti tutta x.com