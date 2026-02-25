Sanremo 2026 la classifica provvisoria della prima serata di martedì 24 febbraio | il voto della Sala Stampa

Sanremo 2026 ha visto la prima serata con il voto della Sala Stampa, che ha determinato una classifica provvisoria. La serata è stata caratterizzata da esibizioni di artisti italiani e internazionali, mentre i giornalisti hanno espresso le loro preferenze. La partecipazione di Can Yaman ha attirato l’attenzione del pubblico. La classifica aggiornata dopo la prima manche si può consultare online. La gara continua con il secondo appuntamento.

E' calato il sipario sulla prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini con Can Yaman. Dopo l'esibizione dei 30 big in gara è stata comunicata la prima classifica provvisoria della serata con il voto della sala stampa. Sanremo 2026, la classifica della Sala Stampa di martedì 24 febbraio: i primi cinque più votati. Dopo le 30 esibizioni degli artisti big in gara, Carlo Conti e Laura Pausini con Can Yaman, il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, hanno annunciato la top five, ossia le 5 canzoni più votate dalla Giuria della Sala Stampa.