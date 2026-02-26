un ramadan difficile per i palestinesi

Il Ramadan si vive in modo difficile nella Striscia di Gaza. La popolazione affronta problemi legati alle perdite e ai costi elevati dei beni di prima necessità. Le difficoltà quotidiane aumentano con le restrizioni e la scarsità di risorse. In questo periodo, molte famiglie cercano di mantenere le tradizioni nonostante le sfide. La situazione rende il mese sacro ancora più complicato per i palestinesi.

Giovedì scorso, il 19 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto a Washington una quarantina di ospiti stranieri per la riunione inaugurale del “consiglio di pace” da lui creato e presieduto con l’obiettivo di supervisionare la ricostruzione della Striscia di Gaza, occuparsi dell’amministrazione del territorio e, più in generale, risolvere i conflitti nel mondo. Durante un discorso che Le Monde ha definito “interminabile e particolarmente sconclusionato”, Trump ha parlato di molte cose: di soldi, del documentario sulla moglie Melania e dei suoi successi personali. Ma non ha mai fatto riferimento alla popolazione di... 🔗 Leggi su Internazionale.it

Quaresima e Ramadan: "Disarmiamo le parole"Dalla Quaresima al Ramadan, arriva l’appello alla comunione dell’arcivescovo Matteo Zuppi.

Punjab, negli aiuti pubblici del Ramadan inclusi i cristiani per la QuaresimaIl governo locale, guidato da Maryam Nawaz Sharif, lancia il programma Nigahban Ramadan 2026 per oltre quattro milioni di famiglie vulnerabili. Card fino a 10mila rupie pe ... asianews.it

Ramadan vs Rugby, quando disciplina e impegno si richiedono dall'alba al tramonto. Sentiamo i nostri ragazzi come hanno vissuto la prima partita a digiuno, da titolari hanno dato il massimo conquistando metri, placcando forte e regalando ai compagni il sog - facebook.com facebook