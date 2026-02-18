Quaresima e Ramadan | Disarmiamo le parole

L’arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un appello durante il periodo tra Quaresima e Ramadan, chiedendo di mettere da parte le parole offensive e i pregiudizi. Zuppi sottolinea che la comunicazione deve diventare più umana e rispettosa, invitando le persone a riflettere sui propri modi di parlare. Per rafforzare questo messaggio, cita le parole di Papa Leone e suggerisce di “digiunare” anche dal linguaggio, per meglio discernere i propri desideri e desideri collettivi. Un esempio concreto di questa iniziativa si è visto durante una cerimonia pubblica, dove il cardinale ha chiesto ai presenti di evitare

Dalla Quaresima al Ramadan, arriva l'appello alla comunione dell'arcivescovo Matteo Zuppi. "Disarmiamoci dalle parole offensive, dai pregiudizi, dai modi ideologici che non lasciano spazio all'umanità", dice il cardinale, che riprende le parole di Papa Leone e invita a "digiunare" per "discernere e ordinare gli 'appetiti'". "Il vostro sacro mese di Ramadan quest'anno coincide con la santa Quaresima cristiana – dice Zuppi rivolgendosi agli islamici –. Viviamo dunque lo stesso tempo di penitenza, preghiera, solidarietà con i più poveri, costretti al digiuno tutto l'anno. Colgo questa bella coincidenza nel calendario come simbolo di un incontro profondo tra i nostri cuori e le nostre vite, che ci spinge alla ricerca di vie comuni di pace e collaborazione".