un grande progetto di sperimentazione storica al teatro romano di benevento

Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, in cui gesti, tecniche, equipaggiamenti e momenti di vita quotidiana del passato prenderanno forma con rigore storico e scientifico. Il progetto vede la supervisione dello storico Gastone Breccia, tra i più autorevoli studiosi italiani di storia militare antica, con la collaborazione e il supporto della Direzione del Teatro romano di Benevento. La prima giornata sarà interamente dedicata alle attività di laboratorio, con esercitazioni e prove tecniche riservate ai rievocatori, ma aperte anche ai visitatori del sito. L’accesso al Teatro per il pubblico è previsto con regolare biglietto di ingresso, secondo le tariffe ordinarie in vigore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Benevento, domenica ingresso gratuito al Teatro RomanoTempo di lettura: < 1 minutoDomenica 4 gennaio 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente in occasione della prima domenica del...

Benevento, il Teatro Romano ospita la presentazione dei finalisti del Premio StregaL'evento è organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo.

