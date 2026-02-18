Muore bimba di cinque mesi Colpita da meningite fulminante | Ora le misure di profilassi

Una bambina di cinque mesi è deceduta ieri, colpita da una meningite fulminante. La causa del decesso è la rapida diffusione dell'infezione, che non ha lasciato scampo alla piccola. Le autorità hanno già disposto le misure di profilassi per proteggere le persone che sono entrate in contatto con la famiglia. La famiglia si trova sotto choc per la perdita improvvisa.

Una tragedia. Solo così può essere definita la morte della bambina di cinque mesi uccisa ieri da una meningite fulminante. Per lei, portata in ospedale dai genitori, nulla hanno potuto i medici del Santa Maria della Misericordia che pure l’hanno presa immediatamente in carico e le hanno somministrato tutte le cure possibili. A darne notizia, "con profondo cordoglio", è la direzione aziendale dello stesso ospedale. Quel batterio, “ Neisseria meningitidis “, non le ha dato scampo: ha attaccato in poche ore quel corpicino e ne ha spezzato l’esistenza. La piccola era stata portata in ospedale dai genitori, nella tarda mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

