Fabio De Luigi e Virginia Raffaele di nuovo insieme; Un bel giorno nelle sale dal 5 marzo

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a lavorare insieme dopo aver collaborato in passato. La loro nuova commedia, Un bel giorno, uscirà nelle sale il 5 marzo. Il film racconta le sfide di una famiglia numerosa che cerca di ricostruire i rapporti nel mezzo di momenti difficili. La trama si concentra sui sentimenti e le speranze di chi vuole ripartire. La pellicola promette di coinvolgere il pubblico con momenti divertenti e toccanti.

Scopriamo i dettagli della nuova commedia sentimentale intitolata Un bel giorno, dove gli equilibri di una famiglia numerosa si intrecciano con il desiderio di ricominciare. La commedia sentimentale del nostro Paese accoglie nuovamente Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, coppia artistica tra le più amate. Il nuovo progetto cinematografico, intitolato Un bel giorno, vede De Luigi impegnato come sceneggiatore, regista e attore protagonista. Lotus Production, realtà del Leone Film Group, produce l'opera insieme a Rai Cinema, mentre 01 Distribution si occupa della distribuzione nelle sale a partire dal marzo prossimo.