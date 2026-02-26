Umana variabile e cinematografica Impossibile non innamorarsene Venite con noi nel backstage beauty della sfilata

Durante la Milano Fashion Week Autunno Inverno 202627, N°21 ha presentato la sua collezione in modo originale, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Lo stile si distingue per un approccio vario e vivo, che cattura l’attenzione di chi osserva. La sfilata si è svolta in un’atmosfera che sembra uscita da un set cinematografico, portando gli spettatori nel cuore del backstage.

Alla Milano Fashion Week Autunno Inverno 202627, N°21 costruisce la propria narrazione come un libro fotografico sfogliato in silenzio. L’ispirazione passa attraverso l’intimità osservata di Sophie Calle e la parata finale di 8½ di Federico Fellini, dove il disordine creativo trova senso proprio nella sua umanità variabile. Il nero domina, colore e non colore, sottrazione e inizio insieme. Una camicia maschile bianca, abiti a sacco severi, bustier da sera, pizzi e chiffon, cappotti kimono e paillettes nere costruiscono una femminilità consapevole ma mai sovrastrutturata. In questo equilibrio tra voyeurismo innocente e rigore Anni 40, il beauty segue la stessa linea narrativa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Umana, variabile e cinematografica. Impossibile non innamorarsene. Venite con noi nel backstage beauty della sfilata «È come pubblicare un album»: nel backstage dell'ultima sfilata di AWGE di A$AP RockyA$AP Rocky, ambassador di Chanel, negli ultimi mesi è stato visto raramente in pubblico con addosso qualcosa che non fossero i blazer disegnati da... Stellantis investe in Algeria e chiama le aziende di Torino: “Venite con noi”Mentre la produzione in Italia è ai minimi da 70 anni, Stellantis invita le aziende della componentistica auto torinesi a investire in Algeria, dove...