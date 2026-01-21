Stellantis investe in Algeria e chiama le aziende di Torino | Venite con noi

Stellantis, in un momento di crisi della produzione in Italia, invita le aziende torinesi del settore automotive a considerare opportunità di investimento in Algeria. La multinazionale sta espandendo le sue attività nel paese nordafricano, offrendo nuove prospettive per la componentistica auto. Un invito concreto a valutare possibilità di crescita e collaborazione in un contesto internazionale, mantenendo attenzione alla sostenibilità e alle dinamiche di mercato globali.

Mentre la produzione in Italia è ai minimi da 70 anni, Stellantis invita le aziende della componentistica auto torinesi a investire in Algeria, dove la multinazionale delle quattro ruote sta espandendo le proprie attività. Stellantis ha organizzato un evento nel capoluogo piemontese per illustrare ai propri fornitori le opportunità del mercato algerino. L’appuntamento – dal titolo “Stellantis Algeria meets Turin companies” – è in calendario per il prossimo 2 febbraio alle 9.30 nella sede dell’Unione Industriali di Torino. La casa automobilistica presieduta da John Elkann è presente nel Paese nordafricano dalla fine del 2023 ( LEGGI ANCHE: Il Memorandum Fiat-Algeria: Stellantis punta sul Nord Africa ): nello stabilimento di Tafraoui, nella regione di Orano, oggi vengono assemblati i modelli Fiat Doblò, Scudo, Tipo e la Grande Panda e negli scorsi mesi alcuni media locali hanno riferito che la fabbrica potrebbe presto iniziare a sfornare auto a marchio Opel e Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Tpi.it

