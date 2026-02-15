A$AP Rocky ha scelto di indossare solo capi di Matthieu Blazy, perché si sente come se stesse presentando un album durante l’ultima sfilata AWGE. Questa decisione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le sue scelte di stile. Nei giorni scorsi, il rapper e ambassador di Chanel è stato fotografato più volte con blazer firmati dal designer, lasciando intuire una forte preferenza per questa collezione.

A$AP Rocky, ambassador di Chanel, negli ultimi mesi è stato visto raramente in pubblico con addosso qualcosa che non fossero i blazer disegnati da Matthieu Blazy. Ma giovedì sera, il rapper, attore e impresario della moda si è presentato in una veste decisamente più informale: una felpa con cappuccio e zip disegnata per AWGE, la linea di abbigliamento nata dalla sua etichetta discografica e agenzia creativa nel 2024. Rocky si trovava in un seminterrato simile a un magazzino, a due passi dal City Hall di New York, intento a preparare la sua terza sfilata AWGE, prevista per la sera successiva al piano superiore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - «È come pubblicare un album»: nel backstage dell'ultima sfilata di AWGE di A$AP Rocky

A$AP Rocky ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, “Don’t Be Dumb”, in uscita il 16 gennaio.

