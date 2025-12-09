Enzo Calabrò entra in Sud chiama Nord | Basile e De Luca accolgono il nuovo ingresso nella squadra

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo nome si aggiunge alla squadra di Sud chiama Nord. Nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile ha annunciato l’ingresso di Enzo Calabrò nel movimento, definendolo “un amico, un punto di riferimento importante sia sul piano politico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Enzo Calabr242 Entra Sud