Enzo Calabrò entra in Sud chiama Nord | Basile e De Luca accolgono il nuovo ingresso nella squadra
Un nuovo nome si aggiunge alla squadra di Sud chiama Nord. Nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile ha annunciato l’ingresso di Enzo Calabrò nel movimento, definendolo “un amico, un punto di riferimento importante sia sul piano politico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Congratulazioni ad Enzo Pagnotta, Segretario Generale Fit-Cisl Calabria eletto oggi nella Segreteria Nazionale della Federazione Trasporti CISL. Lavia: " Ad Enzo Pagnotta gli auguri di un proficuo lavoro". Vai su X
Rincari record per la Calabria. Enzo Bruno: “Speculazione che colpisce migliaia di studenti e lavoratori” - facebook.com Vai su Facebook