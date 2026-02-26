Sommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social Bazzani spiega: «Champions? L’Inter ha ancora chance, ma è più complicato senza Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: nuovo scenario per Barella, nome pazzesco per la porta

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Bonny va ko, spunta un nuovo nome per la Difesa. Su Pavard…

Ultimissime Inter LIVE: clamoroso retroscena Pavard, Barella e Calhanoglu in panchina contro la Juvedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Temi più discussi: Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora; Alle 18 Lecce-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Lecce-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari; Inter, difesa horror nelle ultime gare ad eliminazione diretta: ha subito 14 goal.

Calciomercato Inter, Vicario si complica: nome nuovo tra i paliIl mercato dell'Inter è a caccia di un nuovo portiere. Dovesse sfumare Vicario del Tottenham si andrebbe su Tzolakis dell'Olympiacos ... interlive.it

LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Brutta sconfitta per i nerazzurri che ... oasport.it

#Inter, Napoli, #Juve e Atalanta: le ultimissime x.com

Calciomercato Inter Le ultimissime - facebook.com facebook