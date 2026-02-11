Ultimissime Inter LIVE | clamoroso retroscena Pavard Barella e Calhanoglu in panchina contro la Juve

Questa mattina, durante la partita contro la Juventus, Pavard, Barella e Calhanoglu sono rimasti in panchina. La scelta ha sorpreso molti tifosi e analisti, che si aspettavano di vederli in campo. La decisione ha alimentato le discussioni sui motivi dietro questa scelta dell’allenatore.

Inter Juve, Chivu lancia immediatamente Barella e Calhanoglu? Spiffero da Appiano Gentile, questa l'idea del tecnico. Inter Juve, Cristian Chivu, pur avendo recuperato Barella e Calhanoglu, sembra intenzionato a confermare Zielinski e Sucic Pavard, incredibile retroscena sull'addio del francese! Decisiva la gara contro l'Udinese, Marotta e Ausilio infastiditi da.

