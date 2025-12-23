Ultimissime Inter LIVE | Bonny va ko spunta un nuovo nome per la Difesa Su Pavard…

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 23 DICEMBRE. Pavard Inter, il francese può tornare in estate? Tutta la verità sul prestito al Marsiglia Pavard Inter, il futuro del difensore francese resta un tema caldo in vista dell’estate: il rendimento al Marsiglia, il rapporto con i nerazzurri Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: può arrivare dalla Germania! La rivelazione dell’esperto Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: può arrivare dalla Germania! La rivelazione dell’esperto: ecco di chi si tratta Infortunio Bonny, Romano rivela: «C’è stata paura, potevano cambiare anche i piani dell’Inter sul mercato!» Infortunio Bonny, Romano rivela come il problema avuto ieri in allenamento dal francese abbia tenuto con l’ansia l’Inter, anche in ottica mercato Bonny ko, salta l’Atalanta: ecco quando torna a disposizione di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Bonny va ko, spunta un nuovo nome per la Difesa. Su Pavard… Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Bonny va ko e Mkhitaryan racconta la sua prima volta a San Siro. Le mosse di mercato Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Occhi puntati su un classe 2005 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; RIVIVI IL LIVE! Bologna-Inter 1-1: si va ai rigori per decretare chi sfiderà il Napoli; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale; Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni. Inter, per Bonny Natale da incubo: dal rigore horror all’infortunio. Dumfries out a lungo, può tornare Bellanova - Protagonista negativo della sconfitta dell'Inter in semifinale di Supercoppa, Bonny si è fermato per un infortunio al ginocchio. sport.virgilio.it

Inter, distorsione al ginocchio per Bonny: come sta e quando può tornare in campo - Una settimana da incubo per i nerazzurri, che dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana per mano del Bologna, adesso perdono ... ilfattoquotidiano.it

Inter, stop per Bonny: distorsione al ginocchio, stop per due settimane - L’attaccante nerazzurro ha riportato un problema fisico dopo la gara contro il Bologna ... tuttojuve.com

