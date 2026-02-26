La stagione regolare della Superlega si è chiusa senza sorprese, definendo la griglia dei playoff e offrendo spunti chiari sui rapporti di forza tra le squadre. Trento ha imposto un 3-0 a Cisterna, rendendo inutili le ambizioni del Modena, la cui vittoria contro Verona non è bastata per cambiare la corsa al terzo posto a causa di assenze per virus. Padova ha fermato Piacenza dopo una rimonta notevole, mentre le altre big hanno chiuso con tre set netti. Il quadro è ormai definito e la fase a eliminazione diretta prende il via. La chiusura della stagione regolare definisce la griglia dei playoff, con otto squadre pronte a confrontarsi per il titolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ultima giornata Superlega: Trento terza, Modena e Piacenza seguono. Ecco il tabellone playoff

